Executivo do Santa Cruz confirma busca por reforço ofensivo para fechar elenco

Harlei Menezes, executivo de futebol (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz segue em movimentação nos bastidores para finalizar a montagem do elenco. O executivo de futebol do clube, Harlei Menezes, confirmou que a diretoria tricolor ainda trabalha para realizar mais uma contratação, considerada pontual, antes de encerrar as buscas no mercado.

A prioridade é a chegada de um atacante extremo, atleta que atue pelos lados do campo e tenha capacidade de assumir protagonismo dentro do modelo de jogo da equipe. Apesar da intenção de reforçar o grupo, Harlei Menezes ressaltou que o clube está satisfeito com o que foi construído até o momento.

“Estamos satisfeitos com as contratações realizadas e também com os jogadores que permaneceram. Ainda vamos buscar mais uma peça e, a partir disso, devemos dar uma parada. Só voltaremos ao mercado se aparecer um ativo muito excepcional para o clube”, afirmou o dirigente, em entrevista ao CAST FC.

Segundo o executivo, o departamento de futebol já mapeou três nomes para a posição. As opções apresentam características semelhantes, com diferenças pontuais entre elas, todas dentro do perfil desejado pelo Santa Cruz. “Temos três nomes bem parecidos. Um se destaca em um quesito, outro em outro, mas nada com grande distância entre eles. Buscamos um jogador que chegue para ser protagonista, não pelo nome, mas pela qualidade de desempenho”, explicou.

Até o momento, o Santa Cruz contratou para a próxima temporada o goleiro Gabriel Souza; o zagueiro Ianson; os laterais Alex Ruan, Pedro Costa e Hamilton; o volante Andrey; o meia Patrick Allan; e os atacantes Quirino, Robinho e Vitinho.