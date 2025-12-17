Robinho retorna ao Santa Cruz e projeta uma segunda passagem de sucesso

Robinho, atacante do Santa Cruz (Léo Albertim / Santa Cruz)

Após sete anos, o atacante Robinho está de volta ao Santa Cruz. Apesar de a primeira passagem no Arruda não ter sido tão positiva, agora, com mais experiência, o jogador busca reescrever sua história no clube. E o retorno começou com o “pé direito”: Robinho marcou o gol da vitória por 1 a 0 no jogo-treino do último sábado (13), contra o Laguna-RN, no estádio do Arruda.

Com mais experiência acumulada em passagens por clubes dos Estados Unidos – Columbus Crew e Orlando City – e por times como Ceará, Confiança, Paysandu e Botafogo-SP, o jogador chega ao Arruda disposto a escrever um novo capítulo na carreira.

“Eu acho que volto mais maduro, mais experiente. Já tive bastante rodagem, foram sete anos. Então acho que vou estar um pouco mais completo para fazer as ações, as funções. Creio que essa segunda passagem vai ser melhor do que a primeira”, afirmou o atacante.

Robinho destacou também a importância da experiência internacional, especialmente no aspecto tático, que pretende aplicar no time. “Tive uma passagem fora do Brasil e adquiri uma lição tática melhor, de obediência tática. Vou trazer isso para o Santa Cruz, para ajudar meus companheiros e o Marcelo Cabo, seja no lado direito ou esquerdo. Estarei sempre preparado para exercer a função”, destacou.

O jogador ainda comentou sobre o processo de adaptação ao elenco, que conta com remanescentes e novos contratados. “Analisamos bem o amistoso. O adversário já estava treinando há dois, três meses, então a intensidade deles estava um pouco mais alta, mas a nossa qualidade sobressaiu. Foi bom para começarmos a entrosar o time”, concluiu.