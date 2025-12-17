Aporte milionário da SAF é liberado para o Santa Cruz após ratificação do Conselho

Votação no Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A liberação de mais um aporte financeiro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz ocorreu após o Conselho Deliberativo ratificar a proposta apresentada pela SAF Coral. Com isso, foi autorizado o repasse de R$ 1,8 milhão para o pagamento de credores no processo de Recuperação Judicial do clube.

O valor integra um percentual do DIP Financing (Debtor-in-Possession Financing) e será utilizado exclusivamente nas rodadas de mediação com credores. Segundo o advogado do Santa Cruz na Recuperação Judicial, Lucas Cavalcanti, os recursos devem ser aplicados para pagamento a partir de novas rodadas de mediações.

“Com a liberação desse novo valor, vamos fazer um balanço do que foi gasto e, em seguida, iniciar novas campanhas de mediação, porque o modelo funcionou. A adesão foi incrível e conseguimos esgotar as rodadas em um período curto”, afirmou Cavalcanti, em entrevista ao Cast FC.

O avanço nas negociações tem sido significativo. De acordo com um dos investidores da SAF, mais de 104 acordos foram fechados apenas na última semana, aproximando o clube da conciliação com cerca de metade dos aproximadamente 700 credores existentes. A expectativa é intensificar o processo nos meses de dezembro e janeiro.

Para o investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa, a ratificação da proposta pelo Conselho Deliberativo reforça o compromisso com a responsabilidade financeira e a transparência na gestão. “Queremos que o Santa Cruz honre todas as suas obrigações. A nossa SAF sempre pregou responsabilidade financeira e agora isso está virando prática”, concluiu.

Próximos passos

Com a decisão do Conselho Deliberativo, o Santa Cruz agora avançará para a etapa judicial. A diretoria deverá apresentar um novo plano de pagamento no âmbito da Recuperação Judicial (RJ), condição obrigatória para que a SAF possa entrar em operação. Em seguida, o processo será encaminhado para leilão judicial, no qual eventuais interessados poderão apresentar propostas superiores à do grupo Cobra Coral Participações.

Devido ao recesso do Poder Judiciário no fim do ano, os próximos desdobramentos devem ocorrer apenas a partir de janeiro. A expectativa é que a conclusão de todo o processo aconteça entre fevereiro e abril de 2026, a depender do andamento judicial.

