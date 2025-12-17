Investidor da SAF admite decepção com saída de Thiago Galhardo do Santa Cruz

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

A saída do atacante Thiago Galhardo do Santa Cruz segue repercutindo nos bastidores do clube. Investidor da SAF coral, Iran Barbosa admitiu publicamente decepção com a decisão do jogador, que optou por rescindir contrato e levar a discussão para a esfera judicial.

“Eu não vou falar traído, vou falar decepcionado. Eu acreditava muito no projeto do Galhardo até 2026 e falei isso com ele antes de tudo acontecer”, afirmou Iran Barbosa, em entrevista ao Cast FC. Segundo o investidor, a escolha feita pelo atleta terá consequências naturais. “Daqui a um, dois ou três anos, ele vai entender que foi uma escolha da qual vai se arrepender profundamente”, acrescentou.

Apesar do tom crítico, o investidor fez questão de reconhecer a contribuição do atacante. Iran Barbosa destacou que guarda gratidão pelo período de Galhardo no Arruda, especialmente pela participação na campanha que garantiu o acesso à Série C e ajudou a recuperar a visibilidade no cenário nacional. “A minha gratidão nunca vai ser menor do que qualquer raiva. Eu sempre vou ser mais grato”, disse.

Iran Barbosa também deixou claro que, a partir de agora, o caso será tratado exclusivamente no âmbito jurídico. “Onde isso tem que acontecer é com advogado, não tem pessoal”, afirmou.

O investidor revelou que o Santa Cruz prepara uma estrutura jurídica considerada robusta, com padrão do mercado financeiro, não apenas para o processo envolvendo Galhardo, mas também para outras situações contratuais. Segundo ele, o episódio servirá de exemplo para futuras relações do clube com atletas. “Uma vez que essa discussão jurídica começar adequadamente no ano que vem, vocês nunca mais vão ver nenhum jogador fazer isso com o Santa Cruz”, garantiu.

Entenda o caso

Do lado do atleta, Thiago Galhardo alegou quebra de confiança e o não cumprimento de obrigações básicas por parte do clube, como atrasos de salários e FGTS, como motivação para a rescisão. Já o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, adotou discurso mais duro, afirmando que o atacante não correspondeu às expectativas e que não permaneceria no elenco para a próxima temporada.