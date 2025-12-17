Com aval interno concluído, SAF do Santa Cruz depende agora da Justiça
Publicado: 17/12/2025 às 09:00
Reunião no Conselho Deliberativo (Evelyn Victoria/SCFC)
Após a ratificação do Conselho Deliberativo, o Santa Cruz inicia agora a etapa final para a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com todas as instâncias internas do clube já favoráveis ao projeto, os próximos passos passam a depender exclusivamente do trâmite judicial.
Na sequência, o caso será encaminhado para leilão judicial. Nessa fase, outros investidores poderão apresentar propostas superiores à do grupo Cobra Coral Participações, atual interessado na aquisição de 90% do futebol tricolor. Caso não haja oferta mais vantajosa, a proposta já aprovada internamente pelo Santa Cruz será mantida.
Devido ao recesso do Poder Judiciário no fim do ano, os próximos avanços devem ocorrer apenas a partir de janeiro. A expectativa da diretoria é que todas as etapas sejam concluídas entre fevereiro e abril de 2026, marcando oficialmente o início da SAF e uma nova fase na gestão do futebol do Santa Cruz.