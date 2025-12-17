Com aval interno concluído, SAF do Santa Cruz depende agora da Justiça

Reunião no Conselho Deliberativo (Evelyn Victoria/SCFC)



Após a ratificação do Conselho Deliberativo, o Santa Cruz inicia agora a etapa final para a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com todas as instâncias internas do clube já favoráveis ao projeto, os próximos passos passam a depender exclusivamente do trâmite judicial.

A primeira medida será a apresentação de um novo plano de pagamento no âmbito da Recuperação Judicial (RJ), condição indispensável para a entrada em operação da SAF. Esse plano precisará ser analisado e homologado pela Justiça, permitindo o avanço do processo de reestruturação financeira do clube.

Na sequência, o caso será encaminhado para leilão judicial. Nessa fase, outros investidores poderão apresentar propostas superiores à do grupo Cobra Coral Participações, atual interessado na aquisição de 90% do futebol tricolor. Caso não haja oferta mais vantajosa, a proposta já aprovada internamente pelo Santa Cruz será mantida.

Devido ao recesso do Poder Judiciário no fim do ano, os próximos avanços devem ocorrer apenas a partir de janeiro. A expectativa da diretoria é que todas as etapas sejam concluídas entre fevereiro e abril de 2026, marcando oficialmente o início da SAF e uma nova fase na gestão do futebol do Santa Cruz.