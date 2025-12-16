Investidor celebra ratificação da proposta da SAF no Conselho do Santa Cruz
Publicado: 16/12/2025 às 21:13
Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)
O investidor Iran Barbosa, um dos representantes do grupo Cobra Coral Participações, comemorou nesta terça-feira (16) a aprovação unânime da ratificação da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz pelo Conselho Deliberativo do clube.
O investidor destacou também o caráter inclusivo da SAF.“Eu espero que essa votação marque o fim das discussões, das brigas políticas, das divisões do Santa Cruz. Todas as pessoas de bem que quiserem contribuir poderão vir, serão recebidas de braços abertos”, destacou.
Iran Barbosa reforçou a disposição em ouvir críticas construtivas. “Onde houver embasamento e honestidade, a gente sempre abaixa a cabeça, escuta e tenta ser melhor. O doutor Bartolomeu que seja uma prova disso”, concluiu.
Com a aprovação interna, o Santa Cruz agora avança para a etapa judicial, que inclui a apresentação de um novo plano de pagamento na Recuperação Judicial e o leilão judicial, com expectativa de conclusão entre fevereiro e abril de 2026.
