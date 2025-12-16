Por unanimidade, Conselho Deliberativo ratifica proposta da SAF do Santa Cruz

Votação no Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz ratificou, na noite desta terça-feira (16), a proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube, no Arruda. A decisão, tomada de forma unânime, representa o último aval interno do clube para a formalização do novo modelo de gestão.

“Eu sempre falo que não tinha outra solução que não fosse a SAF. Eu fico muito feliz com essa aceitação da grande maioria de sócios e conselheiros. Estou muito feliz. A palavra é que estou muito satisfeito. Apesar de estar muito cansado de todo o processo”, disse o presidente do clube, em entrevista ao CAST FC.

Vale destacar que, em Assembleia Geral realizada no dia 30 de novembro, os sócios aprovaram a proposta da SAF. Do total de 1.182 votos, 1.163 (98,3%) foram favoráveis à aprovação do negócio, enquanto apenas 11 (0,9%) se posicionaram contrários.

O Conselho analisou e aprovou pontos considerados centrais para a implantação da SAF, entre eles a confirmação do contrato de compra e venda de ações, que prevê a cessão de 90% do futebol do clube ao grupo investidor, com investimento estimado em R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. Também foram debatidas a transferência definitiva do Estádio do Arruda para a SAF, condicionada a alterações na legislação municipal, e a cessão temporária da posse e da exploração comercial do estádio.

Próximos passos

Com a decisão do Conselho Deliberativo, o Santa Cruz agora avançará para a etapa judicial. A diretoria deverá apresentar um novo plano de pagamento no âmbito da Recuperação Judicial (RJ), condição obrigatória para que a SAF possa entrar em operação. Em seguida, o processo será encaminhado para leilão judicial, no qual eventuais interessados poderão apresentar propostas superiores à do grupo Cobra Coral Participações.

Devido ao recesso do Poder Judiciário no fim do ano, os próximos desdobramentos devem ocorrer apenas a partir de janeiro. A expectativa é que a conclusão de todo o processo aconteça entre fevereiro e abril de 2026, a depender do andamento judicial.

