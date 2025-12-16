Santa Cruz define folha para o Estadual e projeta aumento com SAF na Série C

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que o clube trabalhará com uma folha salarial de R$ 1,2 milhão no Pernambucano e planeja elevar os valores para a Série C após a conclusão da SAF.

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, em entrevista ao podcast Beberibe 1285. “Para o Campeonato Pernambucano estamos limitando em R$ 1,2 milhão. É um valor bem maior do que utilizamos no ano passado. Agora, vamos com uma folha boa, mesmo sabendo que ainda é menor do que a de alguns adversários”, afirmou o presidente.

Bruno Rodrigues ressaltou que o planejamento antecipado e a montagem do elenco são pontos considerados fundamentais para a competitividade do time no Estadual. “Começamos cedo, estamos montando um elenco competente e temos tudo para disputar o título”, completou.

Série C terá aporte maior com chegada da SAF

O cenário financeiro do clube deve mudar de patamar para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a conclusão da implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Santa Cruz contará com R$ 36 milhões destinados exclusivamente ao futebol.

De acordo com o presidente, a previsão é trabalhar com uma folha salarial entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões na competição nacional, o que colocaria o clube entre os maiores investimentos da Série C. “Com esse nível de investimento, você passa a ter uma chance real de acesso. A chegada da SAF aumenta significativamente a nossa capacidade de sucesso”, destacou Bruno Rodrigues.