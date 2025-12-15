Fora das quatro linhas: Santa Cruz anuncia mudanças na comissão técnica

Diego Inácio e Júnior Matos, novo preparador fisíco e auxiliar de preparação de goleiros do Santa Cruz (Divulgação)

O Santa Cruz anunciou, nesta segunda-feira (15), alterações em sua comissão técnica visando o fortalecimento do trabalho fora das quatro linhas. O Tricolor do Arruda confirmou a chegada de novos profissionais e a saída de integrantes que faziam parte do departamento de futebol.

Diego Inácio é o novo preparador físico do elenco coral. Com experiência no Atlético Goianiense, o profissional assume a função com a missão de aprimorar o condicionamento físico dos atletas ao longo da temporada. O profissional já trabalhou anteriormente com o técnico Marcelo Cabo.

Outra novidade é a chegada de Júnior Matos, que passa a atuar como auxiliar de preparação de goleiros. O profissional traz no currículo passagens no futebol pernambucano por Sport, Retrô e Náutico, agregando experiência ao trabalho específico da posição.

Por outro lado, o Santa Cruz informou a saída do preparador físico Gustavo Araújo e do auxiliar de preparação de goleiros Wellison Lima. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras.

“Agradecemos o profissionalismo, a dedicação e os serviços prestados durante o período em que estiveram no clube e desejamos sucesso na sequência de suas trajetórias”, escreveu o Santa Cruz, em suas redes sociais.



