Confira as datas e os horários dos jogos do Santa Cruz na Copinha 2026

Equipe Sub-20 do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz já conhece o caminho que irá percorrer na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, a Copinha. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os dias e horários dos jogos da primeira fase da competição, considerada a mais importante do calendário das categorias de base do país.

O Tricolor do Arruda integra o Grupo 11, que terá como sede a cidade de Brodowski, localizada a cerca de 330 quilômetros da capital paulista. Além do Santa Cruz, a chave conta com Bandeirante-SP, Botafogo-SP e Tuna Luso-PA. As partidas do grupo terão transmissão pela FPF (Paulistão) em seu canal oficial no YouTube.

A estreia coral na Copinha será no dia 3 de janeiro, diante do Botafogo-SP, às 15h. Na segunda rodada, o Santa volta a campo três dias depois, no dia 6, para enfrentar o Tuna Luso, com início marcado para as 15h15. Encerrando a participação na primeira fase, o Tricolor mede forças com o Bandeirante-SP no dia 9 de janeiro, também às 15h15.

Tradicional vitrine do futebol brasileiro, a Copa São Paulo reúne os principais clubes do país e costuma revelar jovens talentos para o cenário nacional. Para o Santa Cruz, a competição representa uma oportunidade de fortalecer o trabalho nas categorias de base e projetar novos nomes para o futuro do clube.

Jogos do Santa Cruz na Copinha 2026

Santa Cruz x Botafogo-SP: 3 de janeiro, às 15h

Tuna Luso x Santa Cruz: 6 de janeiro, às 15h15

Bandeirante-SP x Santa Cruz: 9 de janeiro, às 15h15