Conselho do Santa Cruz terá votação para ratificação da proposta da SAF

A sessão será a última instância interna do Santa Cruz sobre a proposta da SAF

Votação do Conselho Deliberativo da SAF do Santa Cruz (Crysli Viana)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realiza nesta terça-feira (16) uma reunião decisiva para o futuro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Em pauta está a ratificação da proposta da Cobra Coral Participações, que prevê a compra de 90% das ações da SAF tricolor. A aprovação depende de um quórum qualificado de dois terços dos conselheiros, representando a última instância interna sobre o tema.

A votação será realizada no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube, no Arruda. A primeira chamada está marcada para 19h, exigindo a presença da maioria absoluta dos conselheiros, enquanto a segunda chamada ocorrerá às 19h30, podendo haver votação com qualquer número de presentes.

Entre os pontos que serão analisados estão a confirmação do contrato de compra e venda de ações, a transferência definitiva do Estádio Arruda para a SAF, condicionada a alterações na legislação municipal, a cessão temporária da posse e exploração comercial do estádio e a autorização para que a diretoria adote todas as medidas necessárias para implementar a SAF.

“Quero aproveitar a oportunidade para pedir realmente que nossos conselheiros participem. E como eu sempre digo nós estamos fazendo história e quem vai fazer parte da história é quem está participando desse processo. Eu faço um apelo realmente aos conselheiros para que participem”, disse o presidente Bruno Rodrigues, em entrevista ao Beberibe 1285.

Caso seja aprovada, a diretoria tricolor precisará apresentar à Justiça um novo plano de pagamento dentro do processo de Recuperação Judicial, etapa obrigatória para que a SAF entre em operação. O início das atividades da SAF está previsto entre fevereiro e abril de 2026, dependendo do andamento judicial.