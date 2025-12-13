Santa Cruz reconhece Lacraia como fundador em ato de reparação histórica

Lacraia, ex-jogador do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz oficializou uma importante alteração em seu Estatuto: o reconhecimento de Teófilo Batista de Carvalho, o Lacraia, como fundador do clube. A mudança atende a um antigo pleito de torcedores e historiadores, que reivindicavam a inclusão do primeiro jogador negro da história coral entre os responsáveis pela criação da agremiação.

Embora não tenha assinado a ata de fundação — por estar prestando vestibular no mesmo dia e horário da reunião oficial —, Primeior negro a atuar por um clube em Pernambuco, Lacraia sempre foi apontado como figura central na formação do Santa Cruz. Lacraia também foi o autor do desenho original do escudo, cuja essência permanece preservada até hoje.

“O Estatuto passa a reconhecer expressamente a relevância histórica de Teófilo Batista de Carvalho, conhecido por Lacraia, como fundador do clube”, afirma o documento reformulado, ressaltando a contribuição do ex-atleta para a consolidação da identidade tricolor.

Em 2022, o Esportes DP entrevistou Gil Baptista Bacelar Neto, bisneto de Lacraia. Ele relembrou relatos do pai sobre a maior frustração de Lacraia: não ter podido assinar a ata naquele dia decisivo. “Ele lamentava muito não poder assinar. Acho que o clube até poderia mudar isso em nome da história”, disse, à época.

A nova redação do Estatuto mantém a lista tradicional dos sócios fundadores que firmaram a ata — entre eles Quintino Miranda Paes Barreto, José Luiz Vieira, José Glycério Bonfim, Abelardo Costa, Augusto Franklin Ramos, Orlando Elias dos Santos, Alexandre Carvalho, Oswaldo dos Santos Ramos, Luiz de Gonzaga Barbalho Uchõa, Augusto Dornelas Câmara.

Contudo, o Estatuto agora incorpora um gesto simbólico esperado há décadas: a oficialização de Lacraia como um dos pilares da criação do Santa Cruz, corrigindo um erro histórico e reforçando o comprometimento do clube com sua própria memória.