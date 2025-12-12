Santa Cruz divulga 10 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Defensa y Justicia

O amistoso internacional será válido pela Vitória Cup e acontecerá na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz divulgou nesta sexta-feira (12) uma nova parcial de ingressos para o amistoso internacional frente ao Defensa y Justicia, válido pela Vitória Cup. Ao todo, 10 mil tricolores estão garantidos no duelo do dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena de Pernambuco.

Vale lembrar que os ingressos estiveram disponíveis apenas a partir do dia 4 de dezembro. Faltando um pouco menos de um mês para o duelo, a torcida da Cobra Coral já vem garantindo a sua presença maciça para apoiar o time.

Como incentivo extra, todos os torcedores que adquirirem os bilhetes até domingo (14), às 23h59, terão entrada garantida para a primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026.

Em ação conjunta com a própria Vitória Cup, o Santa Cruz lançou um desafio e garantiu uma contratação de peso para a temporada de 2026 caso os ingressos sejam esgotados para o jogo internacional.