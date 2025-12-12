Santa Cruz promete 'grande reforço' se torcida esgotar ingressos de amistoso internacional
Publicado: 12/12/2025 às 13:31
Vitória Cup e Santa Cruz (Divulgação)
Em ação conjunta com o patrocinador Vitória Cup, o Santa Cruz lançou um desafio à torcida: esgotar os 40 mil ingressos do amistoso internacional contra o Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena Pernambuco, para garantir a contratação de um reforço de peso para a temporada 2026.
Como incentivo extra, todos os torcedores que adquirirem os bilhetes até domingo (14), às 23h59, terão entrada garantida para a primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026.
O acordo entre Santa Cruz e Vitória Cup prevê ainda que o patrocinador estampe sua marca na camisa do clube durante toda a temporada, com bonificações que incluem o financiamento de reforços, caso a meta de vendas seja atingida.
Confira o preço dos ingressos:
Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)
Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)
Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)
Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)
???? PRESENTE REVELADO, TORCEDOR CORAL!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 12, 2025
Missão dada é missão cumprida: se os ingressos da Vitória CUP esgotarem, um grande jogador será contratado para a temporada 2026! ????????
E tem mais: quem já comprou ou comprar até domingo, 23h59, ganha automaticamente o ingresso da 1ª rodada… pic.twitter.com/bsFqLXtr83