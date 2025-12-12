diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz promete 'grande reforço' se torcida esgotar ingressos de amistoso internacional

Amistoso internacional pode garantir reforço surpresa ao Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 12/12/2025 às 13:31

Seguir no Google News Seguir

Vitória Cup e Santa Cruz/Divulgação

Vitória Cup e Santa Cruz (Divulgação)

Em ação conjunta com o patrocinador Vitória Cup, o Santa Cruz lançou um desafio à torcida: esgotar os 40 mil ingressos do amistoso internacional contra o Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena Pernambuco, para garantir a contratação de um reforço de peso para a temporada 2026.

Veja também:
O duelo marca a primeira apresentação do time diante dos torcedores na preparação para o próximo ano. Os bilhetes estão sendo vendidos no site da Vitória Cup (compre aqui), cerca de sete mil ingressos já foram comercializados.

Como incentivo extra, todos os torcedores que adquirirem os bilhetes até domingo (14), às 23h59, terão entrada garantida para a primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026.

O acordo entre Santa Cruz e Vitória Cup prevê ainda que o patrocinador estampe sua marca na camisa do clube durante toda a temporada, com bonificações que incluem o financiamento de reforços, caso a meta de vendas seja atingida.

Confira o preço dos ingressos:

Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)
Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)
Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)
Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)


amistoso , contratacao , desafio , esgotar , Grande , ingressos , reforço , Santa Cruz , Surpresa , torcida , Vitória Cup
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP