Santa Cruz promete 'grande reforço' se torcida esgotar ingressos de amistoso internacional

Vitória Cup e Santa Cruz (Divulgação)

Em ação conjunta com o patrocinador Vitória Cup, o Santa Cruz lançou um desafio à torcida: esgotar os 40 mil ingressos do amistoso internacional contra o Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena Pernambuco, para garantir a contratação de um reforço de peso para a temporada 2026.

O duelo marca a primeira apresentação do time diante dos torcedores na preparação para o próximo ano. Os bilhetes estão sendo vendidos no site da Vitória Cup, cerca de sete mil ingressos já foram comercializados.

Como incentivo extra, todos os torcedores que adquirirem os bilhetes até domingo (14), às 23h59, terão entrada garantida para a primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026.

O acordo entre Santa Cruz e Vitória Cup prevê ainda que o patrocinador estampe sua marca na camisa do clube durante toda a temporada, com bonificações que incluem o financiamento de reforços, caso a meta de vendas seja atingida.

Confira o preço dos ingressos:

Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)



???? PRESENTE REVELADO, TORCEDOR CORAL!



Missão dada é missão cumprida: se os ingressos da Vitória CUP esgotarem, um grande jogador será contratado para a temporada 2026! ????????



E tem mais: quem já comprou ou comprar até domingo, 23h59, ganha automaticamente o ingresso da 1ª rodada… pic.twitter.com/bsFqLXtr83 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 12, 2025



