Pré-venda da nova camisa do Santa Cruz tem alta procura e 80% do estoque já se esgotou

Santa Cruz anuncia que 80% das novas camisas Reebok já foram vendidas em pré-venda

Pré-venda de camisa do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz divulgou que 80% do estoque disponível na pré-venda da nova camisa da Reebok já foi adquirido pelos torcedores. A venda segue exclusiva pelo site Futebol Card (acesse aqui), em um lote promocional e de quantidade limitada, com preço inicial de R$ 350, valor inferior ao que será praticado quando o produto chegar às lojas.

Os modelos ainda não foram revelados pela nova fornecedora de material esportivo coral. “Tem coisa que não precisa ver pra saber que é diferente”, escreveu o clube, reforçando o mistério em torno do novo padrão.

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que a apresentação oficial ocorrerá ainda em dezembro. Ele destacou o trabalho desenvolvido com a Reebok e afirmou que o uniforme será um dos mais bonitos já lançados pelo clube. “Vamos lançar os padrões agora em dezembro. E vocês vão ver o padrão mais bonito do Brasil. Já tem o desenho, o padrão um, ficou lindo demais”, declarou.

A parceria com a marca internacional marca uma nova etapa na produção do material esportivo do Santa Cruz, e o clube aposta na forte adesão da torcida para impulsionar as vendas nesta fase inicial.

Confira os valores das novas camisas:

Feminina: R$ 339,90

Masculina: R$ 349,90