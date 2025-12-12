Pré-venda da nova camisa do Santa Cruz tem alta procura e 80% do estoque já se esgotou
Publicado: 12/12/2025 às 12:55
O Santa Cruz divulgou que 80% do estoque disponível na pré-venda da nova camisa da Reebok já foi adquirido pelos torcedores. A venda segue exclusiva pelo site Futebol Card (acesse aqui), em um lote promocional e de quantidade limitada, com preço inicial de R$ 350, valor inferior ao que será praticado quando o produto chegar às lojas.
O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que a apresentação oficial ocorrerá ainda em dezembro. Ele destacou o trabalho desenvolvido com a Reebok e afirmou que o uniforme será um dos mais bonitos já lançados pelo clube. “Vamos lançar os padrões agora em dezembro. E vocês vão ver o padrão mais bonito do Brasil. Já tem o desenho, o padrão um, ficou lindo demais”, declarou.
A parceria com a marca internacional marca uma nova etapa na produção do material esportivo do Santa Cruz, e o clube aposta na forte adesão da torcida para impulsionar as vendas nesta fase inicial.
Confira os valores das novas camisas:
Feminina: R$ 339,90
Masculina: R$ 349,90
