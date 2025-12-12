Conheça o Laguna SAF, primeiro clube vegano do Brasil, adversário do Santa Cruz em jogo-treino

Laguna SAF, primeiro clube vegano do Brasil (Divulgação)

O Santa Cruz inicia seu primeiro teste da pré-temporada neste sábado (13) com um jogo-treino contra o Laguna SAF, time vegano do Rio Grande do Norte, no estádio do Arruda. Fundado em 2022 em Tibau do Sul, o Laguna se tornou o primeiro clube brasileiro a adotar integralmente práticas veganas.

O Laguna SAF é o primeiro clube brasileiro a adotar integralmente práticas veganas e valores ESG. O time busca unir desempenho esportivo, sustentabilidade e governança, tornando-se uma das primeiras SAFs do país a implementar uma gestão profissional completa.

Alimentação e preparação

O cardápio dos atletas foi desenvolvido por chefs veganos e nutricionistas, com suporte da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). Toda a preparação nutricional é baseada em produtos de origem vegetal, sem comprometer o desempenho físico e competitivo da equipe.

Histórico esportivo

Em apenas três anos de história, o Laguna conquistou dois vice-campeonatos estaduais e um título na segunda divisão do Campeonato Potiguar. Na estreia na elite em 2025, a equipe vegana terminou na terceira posição, atrás apenas de América-RN e ABC. Em 2026, o Laguna, disputará o Campeonato Potiguar, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro.

Próximos testes do Santa Cruz

Após o confronto com o Laguna, o Santa Cruz terá mais dois jogos-treinos no Estádio do Arruda: no dia 23 enfrentará o Santa Cruz de Natal e, no dia 30, o Amazonas. Todos os jogos serão realizados sem a presença de torcida, permitindo que a equipe se concentre na preparação tática e física para a temporada.

Agenda de pré-temporada do Santa Cruz:

13/01: Santa Cruz x Laguna

23/01: Santa Cruz x Santa Cruz de Natal

30/01: Santa Cruz x Amazonas

