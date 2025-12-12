História, patrimônio e identidade: Santa Cruz promove mudanças no Estatuto

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. (Rafael Vieira)

História, patrimônio e identidade. O Santa Cruz oficializou uma série de alterações em seu Estatuto após aprovação expressiva em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). As mudanças abrangem desde ajustes na identidade visual do clube até questões estruturais que podem facilitar futuros processos da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), além de promover uma reparação histórica.

Santa Cruz fecha contratação do lateral-direito Hamilton, ex-Atlético-MG

Gabriel comenta relação profissional com o pai Marcelo Cabo no Santa Cruz Veja também:

Uma das alterações envolve a aplicação das cores tradicionais do Santa Cruz. O novo Estatuto reforça que as cores preta, branca e vermelha permanecem como símbolos oficiais, mas estabelece que preto e vermelho não podem aparecer em contato direto. O texto determina que a cor branca deve sempre separar as duas em qualquer peça produzida pelo clube, incluindo uniformes, escudos, banners, materiais digitais e merchandising.

Segundo o Estatuto: “Fica expressamente vedado que as cores preta e vermelha estejam em contato direto entre si, devendo ser sempre separadas pela cor branca, em qualquer forma de aplicação...”

Reparação histórica: Lacraia é reconhecido como fundador

O clube também realizou um ajuste simbólico relevante. O novo Estatuto passa a reconhecer oficialmente Teófilo Batista de Carvalho, o Lacraia, como um dos fundadores do Santa Cruz. Apesar de não ter assinado a ata original por estar prestando vestibular na data, Lacraia teve sua importância registrada após reivindicação da torcida e de historiadores.

O texto também destaca seu papel como autor do desenho original do escudo tricolor, cuja essência permanece preservada até hoje.

Mudança na alienação do patrimônio facilita decisões do Conselho

A alteração de maior impacto administrativo está relacionada à alienação do patrimônio imobiliário do clube. A partir de agora, qualquer decisão desse tipo precisará da aprovação de 2/3 dos conselheiros presentes na reunião convocada para o tema, e não mais de 2/3 do total de conselheiros.