Santa Cruz fecha contratação do lateral-direito Hamilton, ex-Atlético-MG
Ex-Atlético, lateral Hamilton é o novo reforço do Santa Cruz
Publicado: 11/12/2025 às 12:52
Hamilton, lateral ex-Atlético-MG (Reprodução)
O Santa Cruz acertou a contratação do lateral-direito Hamilton, de 21 anos, ex-Atlético-MG. O jogador, que começou na base do clube mineiro e passou pelas divisões de base da Seleção Brasileira, já treina com o elenco coral e deve ser oficializado em breve, após a aprovação nos exames médicos.
Em 2025, Hamilton atuou pelo sub-23 do Santa Clara, de Portugal, disputando seu último jogo em 8 de abril pela Liga Revelação portuguesa. Pelo clube português, foram apenas sete partidas.
Além de Hamilton, o lateral Pedro Costa e o atacante Quirino também estão próximos de serem anunciados, enquanto outros reforços já foram oficializados: o goleiro Gabriel, o zagueiro Ianson, o zagueiro Ianson, o volante Andrey, o meia Patrick Allan e os atacantes Robinho e Vitinho.