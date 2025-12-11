diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz fecha contratação do lateral-direito Hamilton, ex-Atlético-MG

Ex-Atlético, lateral Hamilton é o novo reforço do Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 11/12/2025 às 12:52

Hamilton, lateral ex-Atlético-MG/Reprodução

Hamilton, lateral ex-Atlético-MG (Reprodução)

O Santa Cruz acertou a contratação do lateral-direito Hamilton, de 21 anos, ex-Atlético-MG. O jogador, que começou na base do clube mineiro e passou pelas divisões de base da Seleção Brasileira, já treina com o elenco coral e deve ser oficializado em breve, após a aprovação nos exames médicos.

A informação foi divulgada pelo Ge, e confirmada pelo DP Esportes. Além disso, em um vídeo divulgado pelo Santa Cruz mostra Hamilton e Quirino ao fundo, reforços que ainda aguardam a oficialização pelo clube.

Em 2025, Hamilton atuou pelo sub-23 do Santa Clara, de Portugal, disputando seu último jogo em 8 de abril pela Liga Revelação portuguesa. Pelo clube português, foram apenas sete partidas.

Além de Hamilton, o lateral Pedro Costa e o atacante Quirino também estão próximos de serem anunciados, enquanto outros reforços já foram oficializados: o goleiro Gabriel, o zagueiro Ianson, o zagueiro Ianson, o volante Andrey, o meia Patrick Allan e os atacantes Robinho e Vitinho.


 

