Gabriel comenta relação profissional com o pai Marcelo Cabo no Santa Cruz

Marcelo Cabo e Gabriel Cabo, técnico e auxiliar do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A parceria entre pai e filho voltou a ganhar espaço no futebol pernambucano. Assim como o Náutico vive essa experiência com Hélio dos Anjos e Guilherme, o Santa Cruz repete a fórmula com Marcelo Cabo e seu filho Gabriel Cabo, auxiliar técnico da equipe. Para Gabriel, porém, a convivência familiar só se sustenta no ambiente de forte pressão do futebol graças ao trabalho e à capacitação contínua.

“Eu acredito que seja pela questão de confiança de pai e filho, confiança desde berço. Mas o futebol é um ambiente muito expositivo. Não posso negar que tive a oportunidade, mas minha manutenção ao lado dele por sete ou oito anos acontece pelo meu trabalho, pelos estudos e pela minha capacitação”, afirmou Gabriel Cabo.

O auxiliar técnico destaca que a avaliação diária dentro de campo é determinante para a permanência no cargo. “O campo fala muito. Se eu não tivesse capacidade ou não desempenhasse um bom trabalho, não estaria tanto tempo nessa estrada. Estamos expostos o tempo todo. No começo sempre existe essa dúvida, mas o dia a dia fala mais alto. Busco me capacitar cada vez mais. É um peso grande, mas nada supera o trabalho”, completou.

Gabriel Cabo também reconhece que separar o lado pessoal do profissional exige maturidade, mas garante que isso tem sido bem administrado dentro do clube. “É complicado separar, mas consigo me adaptar. Não dá para negar que ele é meu pai, porém do portão para dentro buscamos manter o profissionalismo extremo. Precisamos entregar resultados e sabemos como é difícil vencer no futebol. As discussões que temos não são de pai e filho, são de profissionais”, concluiu.

