Santa Cruz marca último jogo-treino da pré-temporada contra o Amazonas

Jogadores do Amazonas (João Normando/Amazonas)

O Santa Cruz definiu que seu último jogo-treino na pré-temporada será diante do Amazonas, adversário direto na Série C de 2026. A equipe amazonense utilizará o CT do Retrô, na Região Metropolitana do Recife, como base de preparação, o que facilitou o acordo entre as diretorias para a realização da partida.

Antes do confronto com a Onça, o Santa Cruz iniciará sua sequência de testes neste sábado (13), diante do Laguna, time vegano do Rio Grande do Norte. Dez dias depois, no dia 23, o Tricolor encara o seu homônimo Santa Cruz de Natal. Ambos os jogos acontecem no Arruda e serão realizados sem a presença da torcida.

Reencontro com a torcida

A primeira oportunidade para os tricolores verem a equipe de perto será apenas em 8 de janeiro, quando o Santa Cruz estreia na Vitoria Cup enfrentando o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena Pernambuco. O torneio amistoso marca o início da fase de avaliação final da equipe antes das competições oficiais.

Confira jogos-treinos do Santa Cruz na pré-temporada:

(dia 13): Santa Cruz x Laguna - estádio do Arruda

(dia 23): Santa Cruz x Santa Cruz de Natal - estádio do Arruda

(dia 30): Santa Cruz x Amazonas - dia 30 - estádio do Arruda

