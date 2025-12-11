Santa Cruz marca último jogo-treino da pré-temporada contra o Amazonas
Santa Cruz marca último jogo-treino da pré-temporada contra o Amazonas no estádio do Arruda
Publicado: 11/12/2025 às 09:12
Jogadores do Amazonas (João Normando/Amazonas)
O Santa Cruz definiu que seu último jogo-treino na pré-temporada será diante do Amazonas, adversário direto na Série C de 2026. A equipe amazonense utilizará o CT do Retrô, na Região Metropolitana do Recife, como base de preparação, o que facilitou o acordo entre as diretorias para a realização da partida.
Reencontro com a torcida
A primeira oportunidade para os tricolores verem a equipe de perto será apenas em 8 de janeiro, quando o Santa Cruz estreia na Vitoria Cup enfrentando o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena Pernambuco. O torneio amistoso marca o início da fase de avaliação final da equipe antes das competições oficiais.
Confira jogos-treinos do Santa Cruz na pré-temporada:
(dia 13): Santa Cruz x Laguna - estádio do Arruda
(dia 23): Santa Cruz x Santa Cruz de Natal - estádio do Arruda
(dia 30): Santa Cruz x Amazonas - dia 30 - estádio do Arruda