Técnico do Santa Cruz admite ter sido 'pego de surpresa' com saída de Thiago Galhardo
Publicado: 10/12/2025 às 13:21
Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)
O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, revelou ter sido surpreendido com a saída do atacante Thiago Galhardo, principal jogador do elenco, que pediu rescisão indireta de contrato devido a atrasos salariais.
O técnico ainda explicou que tanto Galhardo quanto Nathan estavam inseridos em um cronograma elaborado pelo preparador físico e fisiologista do clube, com recomendações específicas devido às férias prolongadas. “Quanto à questão técnica, você perde um jogador, aí tem que ir ao mercado buscar outro para substituir. A gente trabalha com planejamento pronto para qualquer imprevisto”, acrescentou.
Entenda o caso
O atacante alegou que a decisão se deu por quebra de confiança e pelo não cumprimento de obrigações básicas por parte do clube - salários e FGTS atrasados. Por outro lado, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, criticou Galhardo, afirmando que ele não correspondeu às expectativas e não permaneceria no clube para a próxima temporada.