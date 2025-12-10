Técnico do Santa Cruz admite ter sido 'pego de surpresa' com saída de Thiago Galhardo

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, revelou ter sido surpreendido com a saída do atacante Thiago Galhardo, principal jogador do elenco, que pediu rescisão indireta de contrato devido a atrasos salariais.

Em entrevista ao Beberibe 1285, Cabo detalhou que havia um planejamento de retorno para todos os atletas no dia 25 de novembro, incluindo reuniões individuais e coletivas. “Quando fui informado da rescisão de contrato de Nathan e Thiago Galhardo, fui pego de surpresa. Foi passado todo o planejamento igual para todo mundo”, afirmou o treinador.

O técnico ainda explicou que tanto Galhardo quanto Nathan estavam inseridos em um cronograma elaborado pelo preparador físico e fisiologista do clube, com recomendações específicas devido às férias prolongadas. “Quanto à questão técnica, você perde um jogador, aí tem que ir ao mercado buscar outro para substituir. A gente trabalha com planejamento pronto para qualquer imprevisto”, acrescentou.

Entenda o caso

O atacante alegou que a decisão se deu por quebra de confiança e pelo não cumprimento de obrigações básicas por parte do clube - salários e FGTS atrasados. Por outro lado, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, criticou Galhardo, afirmando que ele não correspondeu às expectativas e não permaneceria no clube para a próxima temporada.