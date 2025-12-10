Cabo revela ter tido quatro propostas, mas deseja 'concluir ciclo' no Santa Cruz
Marcelo Cabo revela quatro propostas para deixar o Santa Cruz, mas reafirma compromisso o clube
Publicado: 10/12/2025 às 10:50
Técnico Marcelo Cabo se emocionou com vitória do Santa Cruz sobre o Sergipe (Rafael Vieira/DP )
O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, revelou ter recebido quatro propostas para deixar o clube durante sua passagem no clube. Três delas, segundo o treinador, foram de equipes que incluíam o pagamento integral da multa contratual e até mesmo de clubes da Série B. Apesar do assédio, Cabo afirmou ter recusado todas as possibilidades por respeito ao Tricolor e por acreditar no projeto.
O comandante tricolor enfatizou que não abriu conversas com nenhum dos clubes interessados, reforçando seu compromisso com o Santa Cruz. “Tive quatro propostas para sair. Não estou me vangloriando, estou contextualizando. Três delas pagando a multa, de clubes da Série B. Mas eu dizia para os meus pares: pode chegar a proposta que for, eu vou ficar até o final da Série D”, declarou.
O treinador explicou que poderia ter deixado o clube sem dificuldades, mas considerou que isso seria injusto com a torcida coral. “Eu poderia aceitar, pedir para pagarem a multa e ir embora. Mas a torcida do Santa Cruz não merecia isso. Minha vontade é ficar e completar o ciclo.”
Marcelo Cabo reafirmou ainda seu compromisso com os objetivos traçados desde sua chegada, destacando o foco em recolocar o Santa Cruz em divisões superiores. “Quando prometi que íamos buscar a Série C, falei com convicção. E já estou trabalhando muito para levar o Santa Cruz à Série B”, concluiu.