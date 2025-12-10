Andrey busca recomeço no Santa Cruz e celebra reencontro com Marcelo Cabo

Recomeço no Arruda: Andrey aposta na parceria com Marcelo Cabo e na força da torcida para voltar a brilhar

Andrey, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Apresentado oficialmente no Arruda, o volante Andrey, de 27 anos, inicia no Santa Cruz o que considera uma oportunidade de recomeço na carreira. Formado na base do Vasco, o jogador destacou o peso da camisa coral e afirmou estar motivado pela chance de voltar a atuar em um clube de grande torcida.

“Estou muito feliz de estar aqui. O que me fez chegar foi muita determinação e luta. O futebol não é fácil, tem muitas pedras no caminho. Espero honrar essa camisa e dar alegria para essa torcida”, declarou o volante.

Andrey também comentou o reencontro com o técnico Marcelo Cabo, com quem trabalhou no Vasco, além dos auxiliares Gabriel e Fábio — este último seu treinador no sub-20 vascaíno. Segundo o jogador, a familiaridade com a comissão técnica facilita sua adaptação.

O volante afirmou estar recuperado fisicamente após a lesão grave no joelho. Desde então, passou por Ceará e Athletic, mas com pouca minutagem. “Foi mais opção do treinador não me colocar. Fisicamente, graças a Deus, estou bem”, garantiu.

A chegada de Andrey também é marcada pelo impacto da torcida coral, cuja paixão foi decisiva para que o volante aceitasse o desafio de defender o Santa Cruz. O jogador reforçou o seu desejo de voltar a viver o ambiente de um clube de grande pressão.

“Quando a gente escuta a proposta de um clube tão grande, com uma torcida tão apaixonada como é a daqui. A gente não tem muito o que pensar. Eu queria sentir esse calor de estar em clube grande de novo. Essa responsabilidade de estar sempre bem, porque a cobrança vem. Isso me motiva muito. Vestir a camisa do Santa Cruz é uma oportunidade única”, concluiu.