Santa Cruz mira reforços pontuais para fortalecer o sistema ofensivo

Atenção especial no ataque. O Santa Cruz segue em busca de reforços pontuais para o setor ofensivo, mesmo com o elenco praticamente definido para a temporada. Em contato rápido do DP Esportes, o executivo de futebol Harlei Menezes revelou que o objetivo é oferecer mais opções ao técnico Marcelo Cabo.

“Estamos em busca de fortalecer o ataque. Precisamos de mais opções”, afirmou Harlei Menezes.

O ataque do Santa Cruz conta atualmente com os remanescentes Ariel Nahuelpan e Renato, os promovidos da base Ryan e Vini Hora, e os contratados Robinho (Botafogo-SP) e Vitinho (Bahia).

De acordo com informações do GE, a diretoria do Santa Cruz está próxima de acertar a contratação do centroavante Quirino, ex-Londrina. Além disso, caso a torcida alcance o desafio proposto pela patrocinadora Vitória Cup, existe a possibilidade de a empresa financiar mais uma contratação.

