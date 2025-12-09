diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz mira reforços pontuais para fortalecer o sistema ofensivo

Santa Cruz aposta em reforços estratégicos para o ataque

Paulo Mota

Publicado: 09/12/2025 às 12:23

Seguir no Google News Seguir

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz./Rafael Vieira

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz. (Rafael Vieira)

Atenção especial no ataque. O Santa Cruz segue em busca de reforços pontuais para o setor ofensivo, mesmo com o elenco praticamente definido para a temporada. Em contato rápido do DP Esportes, o executivo de futebol Harlei Menezes revelou que o objetivo é oferecer mais opções ao técnico Marcelo Cabo.

Veja também:
“Estamos em busca de fortalecer o ataque. Precisamos de mais opções”, afirmou Harlei Menezes.

O ataque do Santa Cruz conta atualmente com os remanescentes Ariel Nahuelpan e Renato, os promovidos da base Ryan e Vini Hora, e os contratados Robinho (Botafogo-SP) e Vitinho (Bahia).

De acordo com informações do GE, a diretoria do Santa Cruz está próxima de acertar a contratação do centroavante Quirino, ex-Londrina. Além disso, caso a torcida alcance o desafio proposto pela patrocinadora Vitória Cup, existe a possibilidade de a empresa financiar mais uma contratação.

Ariel , ataque , centroavante , Executivo de futebol , foco , fortalecer , Harlei Menezes , Ofensivo , Ponta , Santa Cruz
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP