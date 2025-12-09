Desafio de patrocinador pode render ‘presente de Natal’ para o Santa Cruz

Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz pode receber um presente de Natal antecipado caso a torcida coral faça sua parte no primeiro compromisso da temporada de 2026. Novo patrocinador do clube, a Vitória Cup lançou um desafio aos tricolores: esgotar os 40 mil ingressos para o amistoso internacional contra o Defensa y Justicia, da Argentina. A partida está marcada para o dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena Pernambuco.

Além de organizar o evento, a Vitória Cup também estampará a camisa coral durante toda a temporada. O contrato firmado entre as partes prevê bonificações, incluindo a possibilidade de financiar a contratação de um reforço, caso a meta de ingressos vendidos seja alcançada.

Em publicação nas redes sociais, o Santa Cruz destacou o papel decisivo da torcida. “E quem vai decidir o tamanho desse presente é a maior paixão do Nordeste: a torcida do Santa Cruz! Se a torcida coral esgotar os ingressos, vamos presentear o torcedor com uma surpresa especialíssima de Natal dedicada à torcida”, afirmou o clube.

O CEO tricolor, Pedro Henriques, reforçou que o engajamento dos torcedores pode gerar impactos diretos no planejamento da temporada. “A Vitória Cup, caso tenha um retorno de venda de ingressos significativo, vai nos ajudar. Seja na contratação de um atleta, seja em outra posição. Isso foi dito de forma muito clara. Confiamos no engajamento da torcida, e eles estão empolgados com a recepção”, declarou em entrevista ao Cast Coral.

O amistoso marcará a primeira aparição da equipe diante dos torcedores na preparação para a temporada 2026. Na primeira parcial de venda de ingressos, cerca de cinco mil bilhetes foram comercializados. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do torneio, com preços a partir de R$ 35.

Confira o preço dos ingressos:

Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Norte e Sul: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Decks: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)