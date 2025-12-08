Santa Cruz oficializa atacante Vitinho e chega a sete reforços para 2026

Vitinho, novo reforço do Santa Cruz para 2026 (Reprodução/Santa Cruz FC)

O Santa Cruz oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2026: o atacante Vitinho, de 21 anos, revelado pelo Bahia. O jogador chega ao Tricolor do Arruda por empréstimo do clube baiano até o fim do próximo ano, ampliando a lista de contratações do Tricolor para a formação do elenco que disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro.

Formado na base do Bahia, Vitinho integrou o elenco profissional em 2023 e voltou a ser utilizado pela equipe principal nesta temporada. Ao todo, disputou oito partidas em 2025 e participou das campanhas que renderam ao Esquadrão o título do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

O atacante chegou ao Bahia em 2020, inicialmente para atuar pelo time sub-17. Permaneceu na base até meados de 2023, quando recebeu suas primeiras oportunidades entre os profissionais. No ano seguinte, voltou ao sub-20, vivendo sua temporada mais ativa na formação: 31 jogos, dois gols e duas assistências. Em 2024, foi utilizado apenas uma vez na equipe principal antes de retornar definitivamente ao time de base.

Nesta temporada, sob comando de Rogério Ceni, Vitinho entrou em campo sete vezes, quatro pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste, sem registrar gols ou assistências.

Reforços da Cobra Coral

Com a chegada do jovem atacante, o Santa Cruz chega ao sétimo reforço anunciado para 2026. Antes dele, já haviam sido oficializados: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Andrey, o meia Patrick Allan e o atacante Robinho.

O pacote de contratações faz parte do planejamento da gestão de futebol coral para montar um elenco competitivo e alinhado ao calendário robusto da próxima temporada. As 'novas caras' do Santa Cruz já realizam a pré-temporada coral,