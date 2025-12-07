Santa Cruz abre pré-venda de novo uniforme da Reebok com exclusividade para sócios

Pré-venda de camisa do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz iniciou, neste domingo (7), a pré-venda do seu novo uniforme produzido pela Reebok, nova fornecedora de material esportivo do clube. A venda, neste primeiro momento, é exclusiva para sócios e oferece preço promocional de R$ 350, valor inferior ao que será praticado quando o produto chegar às lojas.

Em uma ação de marketing, os torcedores estão adquirindo a camisa sem visualizar o modelo previamente.“Tem coisa que não precisa ver pra saber que é diferente”, reforçando o mistério em torno do novo padrão.

Pré-venda limitada e entrega antecipada

A reserva pode ser feita pela Secretaria Virtual no site do clube. Quem garantir o uniforme agora receberá o produto em fevereiro, antes da liberação para o público geral. O lote desta fase inicial é limitado e considerado promocional.

Segundo o coordenador de operações do Santa Cruz, Guilherme Leite, a procura tem sido intensa. “Cerca de 15% da carga da pré-venda já foi garantida pelos sócios”, afirmou, destacando o ritmo acelerado das vendas.

Lançamento oficial em dezembro

O presidente do clube, Bruno Rodrigues, confirmou que a apresentação oficial dos novos uniformes ocorrerá ainda em dezembro. O dirigente exaltou o resultado do trabalho desenvolvido com a Reebok.

“Vamos lançar os padrões agora em dezembro. E vocês vão ver o padrão mais bonito do Brasil. Já tem o desenho, o padrão um, ficou lindo demais”, disse o mandatário coral.

A parceria com a marca internacional marca uma nova etapa na produção do material esportivo do Santa Cruz, e o clube aposta na forte adesão da torcida para impulsionar as vendas nesta fase inicial.

