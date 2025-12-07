Santa Cruz abre pré-venda de novo uniforme da Reebok com exclusividade para sócios
Publicado: 07/12/2025 às 14:51
Pré-venda de camisa do Santa Cruz (Reprodução)
O Santa Cruz iniciou, neste domingo (7), a pré-venda do seu novo uniforme produzido pela Reebok, nova fornecedora de material esportivo do clube. A venda, neste primeiro momento, é exclusiva para sócios e oferece preço promocional de R$ 350, valor inferior ao que será praticado quando o produto chegar às lojas.
Pré-venda limitada e entrega antecipada
A reserva pode ser feita pela Secretaria Virtual no site do clube. Quem garantir o uniforme agora receberá o produto em fevereiro, antes da liberação para o público geral. O lote desta fase inicial é limitado e considerado promocional.
Segundo o coordenador de operações do Santa Cruz, Guilherme Leite, a procura tem sido intensa. “Cerca de 15% da carga da pré-venda já foi garantida pelos sócios”, afirmou, destacando o ritmo acelerado das vendas.
Lançamento oficial em dezembro
O presidente do clube, Bruno Rodrigues, confirmou que a apresentação oficial dos novos uniformes ocorrerá ainda em dezembro. O dirigente exaltou o resultado do trabalho desenvolvido com a Reebok.
“Vamos lançar os padrões agora em dezembro. E vocês vão ver o padrão mais bonito do Brasil. Já tem o desenho, o padrão um, ficou lindo demais”, disse o mandatário coral.
A parceria com a marca internacional marca uma nova etapa na produção do material esportivo do Santa Cruz, e o clube aposta na forte adesão da torcida para impulsionar as vendas nesta fase inicial.
Tem coisa que não precisa ver pra saber que é diferente.— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 7, 2025
A pré-venda da nova escama Reebok chegou, é limitada, e o Sócio Coral já pode garantir a sua na Secretaria Virtual. Quem comprar agora recebe em fevereiro, antes do público geral. ????????
????: https://t.co/1Ev5cWKY0K pic.twitter.com/DAihiZLlK2