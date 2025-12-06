Após anúncio de retorno de Robinho, Santa Cruz chega a seis reforços oficializados para 2026

O atacante foi a sexta contratação do Santa Cruz para a próxima temporada e mais nomes devem ser anunciados em breve

Robinho, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com o anúncio do retorno do atacante Robinho, o Santa Cruz chegou a seis contratações oficializadas para a temporada de 2026. O atacante de lado de campo já vestiu a camisa da Cobra Coral em 2018 e também conta com passagens por Orlando City, Confiança, Paysandu e Botafogo-SP.

Além de Robinho, o Tricolor do Arruda já havia anunciado as chegadas do goleiro Gabriel Souza (ex-Bahia), do zagueiro Ianson (ex-Tombense), do lateral Alex Ruan (ex-Brusque), do volante Andrey (ex-Athletic) e do meia Patrick Allan (ex-Náutico).

O Santa Cruz deve oficializar mais contratações em breve, já que tem acerto encaminhado com alguns outros atletas. É esperado que nos próximos dias seja concretiza as contratações do lateral Pedro Costa, vindo do Remo, e do atacante Vitinho, vindo do Bahia.

