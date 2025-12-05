Santa Cruz vende 5 mil ingressos para amistoso contra o Defensa y Justicia

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

O Santa Cruz iniciou nesta quinta-feira (4) a venda de ingressos para o amistoso contra o Defensa y Justicia, da Argentina, válido pela Vitória Cup. A partida será realizada no dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena de Pernambuco, marcando a primeira apresentação do Tricolor diante da torcida na pré-temporada de 2026.

Em menos de 24 horas, cerca de 5 mil ingressos já foram comercializados, segundo o clube. Os bilhetes estão disponíveis no site oficial do torneio, com preços a partir de R$ 35. A organização da Vitória Cup anunciou ainda que preparará uma surpresa especial caso a meta de 40 mil ingressos vendidos seja atingida até segunda-feira, às 23h59.

Antes do amistoso internacional, o Santa Cruz realizará três jogos-treino no Arruda, todos sem público: contra o Laguna-RN no dia 13 de dezembro, contra o Santa Cruz-RN no dia 23, e um terceiro adversário que ainda está em negociação para o dia 30.

Valores dos ingressos:

Leste e Oeste inferior: R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia-entrada)

Leste e Oeste superior: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada)

Norte e Sul: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia-entrada)

Decks: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia-entrada)