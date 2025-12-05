Conselho do Santa Cruz marca votação decisiva para ratificação da proposta da SAF

Santa Cruz votará ratificação da proposta da SAF no dia 16 de dezembro

Votação da SAF no Conselho Deliberativo (Crysli Viana)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz convocou, nesta sexta-feira (5), a 4ª Reunião Extraordinária de 2025, marcada para o dia 16 de dezembro, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube, no Arruda. A primeira chamada está prevista para às 19h, com maioria absoluta dos conselheiros, e a segunda para 19h30, com qualquer número de presentes.

A sessão será decisiva para o futuro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. Em pauta, a votação para ratificar a proposta vinculante apresentada pela Cobra Coral Participações, que prevê a compra de 90% das ações da SAF tricolor. A aprovação exige quórum qualificado de dois terços dos conselheiros e representa a última instância interna sobre o tema dentro do clube.

Entre os pontos que serão analisados estão:

A confirmação do Contrato de Compra e Venda de Ações entre o Clube e a Cobra Coral Participações;

A autorização para a transferência definitiva da propriedade do Estádio José do Rego Maciel (Arruda) para a SAF, condicionada a mudanças na legislação municipal do Recife;

A aprovação da cessão temporária da posse e dos direitos de uso e exploração comercial do Arruda;

Além da permissão para que o Executivo tricolor adote todas as medidas necessárias para constituir e implementar a SAF.

Etapas finais

Caso a proposta seja ratificada, o Santa Cruz precisará apresentar à Justiça um novo plano de pagamento dentro do processo de Recuperação Judicial (RJ). A homologação desse plano é uma das condições obrigatórias para a efetivação da SAF, conforme previsto na oferta da Cobra Coral.

A diretoria e os investidores trabalham para entregar o novo documento até o fim deste ano. No entanto, o processo depende diretamente dos prazos do Judiciário.

Concluídas as etapas jurídicas, a previsão mais otimista é de que a SAF comece a operar oficialmente no Arruda em fevereiro de 2026. Em um cenário mais cauteloso, o início pode ficar para abril de 2026.