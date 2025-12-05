Ianson exalta grandeza do Santa Cruz e mira temporada de 'grandes coisas' em 2026

Ianson, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Recém-apresentado pelo Santa Cruz, o zagueiro Ianson destacou a motivação em defender o clube e projetou uma temporada de conquistas em 2026. Aos 30 anos, o defensor afirmou que a tradição coral foi um dos principais motivos para aceitar o desafio.

“A minha expectativa é a melhor possível. Venho muito motivado e feliz, sei da grandeza do clube. Isso foi um dos motivos de vir para cá. Sei que teremos grandes coisas em 2026”, declarou.

O defensor também enfatizou o impacto da torcida do Santa Cruz, reconhecida nacionalmente pela força e pelo apoio constante. Para o jogador, atuar diante da torcida tricolor será um diferencial positivo durante a temporada.

“É um fator que ajuda muito os jogadores. Mas também vem com uma responsabilidade. Já venho jogando em clubes que atuam em grandes partidas, normalmente contra grandes torcidas. Acredito que vai ser muito bom jogar a favor”, destacou.

O Santa Cruz conta atualmente com os zagueiros Eurico, Willian Alves e Matheus Vinicius, além do jovem Harley Dalyson, recém-promovido da base. Diante desse cenário, Ianson ressaltou a competitividade no setor defensivo e afirmou que chega para somar, destacando que a disputa por espaço tende a elevar o nível de rendimento do elenco.

“Eu venho para agregar ao grupo. Sei da qualidade dos atletas que aqui estão. Vai ser uma disputa boa, e quem ganha com isso é o Santa Cruz. Vamos estar brigando constantemente para jogar. É se preparar o máximo possível para, quando tiver oportunidade, segurar e não soltar mais”, ressaltou.

Em meio à pré-temporada, o zagueiro garantiu que o elenco vem treinando intensamente para iniciar o calendário em alta performance. “Estamos nos preparando muito bem na pré-temporada. Acredito que em janeiro vamos estar 100%. Eu, principalmente, estou me dedicando muito, porque depois é bem corrido com o Estadual e a Série C”, concluiu.