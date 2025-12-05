Enfim campeão? Ex-Santa Cruz, Pipico tem chance de levantar seu primeiro troféu aos 40 anos

Pipico, atacante do Macaé (Caio Lemos / Macaé)

Sem jamais ter levantado um troféu como jogador profissional, o atacante Pipico, ex-Santa Cruz, pode enfim escrever um capítulo inédito na carreira. Aos 40 anos, o centroavante defende o Macaé na final da Série B2 do Campeonato Carioca — equivalente à Quarta Divisão — e tem a chance de conquistar seu primeiro título.

O Macaé enfrenta o Goytacaz no domingo (7), às 15h, no estádio Aryzão, em Campos, pelo segundo jogo da decisão. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1, resultado que obriga novo empate a levar a disputa para os pênaltis.

Artilheiro, capitão e ídolo. Pipico tem sido peça fundamental na campanha do Macaé. Em 10 jogos na competição, marcou sete gols, incluindo um no primeiro duelo da final.

Apesar da longa trajetória, que inclui passagens por mais de 18 clubes, o atacante soma apenas uma premiação individual: a artilharia da Copa do Brasil de 2019, quando marcou cinco gols pelo Santa Cruz e dividiu o posto com Luciano (Fluminense) e Paolo Guerrero (Internacional).

Relação com o Santa Cruz

Entre altos e baixos, Pipico viveu cinco temporadas no Santa Cruz. As atuações renderam idolatria de parte da torcida — que chegou a criar o canto “Vacilou, levou, o Pipico é matador”. Ao todo, o atacante balançou as redes 57 vezes com a camisa coral Ainda assim, também acumulou críticas, se tornando uma espécie de “rosto” de fracassos, como o vice do Campeonato Pernambucano de 2020.

Agora, o veterano busca um feito que ainda falta em sua carreira: levantar o primeiro título profissional.

