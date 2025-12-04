Santa Cruz anuncia a contratação do lateral-esquerdo Alex Ruan, ex-Brusque

Alex Ruan, lateral-esquerdo do Santa Cruz (Lucas Gabriel/Brusque)

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (4), mais um reforço para a temporada 2026: o lateral-esquerdo Alex Ruan, que chega após cinco temporadas vestindo a camisa do Brusque.

Aos 32 anos, Alex Ruan acumula passagens por clubes como Brasil de Pelotas, Cuiabá, Mirassol, Joinville e ABC. Pelo Brusque, disputou 30 partidas na última temporada, sendo titular na maioria delas, marcou um gol e distribuiu duas assistências. Seu último jogo pelo clube catarinense foi em 15 de outubro, pela Copa Santa Catarina.

No Tricolor do Arruda, o jogador disputará posição com Rodrigues, que teve o contrato renovado para 2026, e com o jovem David Cabeça, promovido recentemente das categorias de base.

Com a chegada de Alex Ruan, o Santa Cruz chega a quatro reforços oficialmente anunciados para 2026: o goleiro Gabriel Souza (ex-Bahia), o zagueiro Ianson, o meia Patrick Allan (ex-Náutico) e Andrey (ex-Athletic). Além destes, o clube ainda deve oficializar outros jogadores que assinaram pré-contratos, entre eles o lateral Pedro Costa (ex-Remo) e os atacantes Vitinho (ex-Bahia) e Robinho (ex-Botafogo-SP).