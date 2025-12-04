Preparador físico destaca integração para prevenir lesões no Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O preparador físico Gabriel Araújo detalhou, em entrevista coletiva, o planejamento do Santa Cruz para a pré-temporada 2026, reforçando a importância do trabalho integrado entre os departamentos médico, fisiológico e nutricional para manter o elenco saudável ao longo do ano.

Segundo o profissional, a última temporada registrou um dos menores índices de lesões do clube nos últimos anos, resultado direto da cooperação entre as áreas.

“Todo trabalho precisa ser integrado. Tivemos um número muito baixo de lesões. Em um esporte de alto rendimento, elas são inevitáveis, mas ficamos abaixo de muitos clubes. Isso facilitou o trabalho do Marcelo Cabo, que pôde utilizar sempre o que tinha de melhor. Nosso objetivo é manter esse índice baixo”, afirmou.

Planejamento começou durante as férias

O preparador físico revelou que o planejamento físico começou antes mesmo da reapresentação. Durante as férias, os jogadores receberam uma cartilha com orientações para evitar perdas significativas de condicionamento.

“Os atletas chegaram com condições mínimas para receber aumento de carga. Fizemos um planejamento para cinco semanas de treinamentos antes da estreia, distribuindo essa carga para que possam iniciar a temporada de forma otimizada”, explicou.

Ajustes individualizados

Com a chegada de novos atletas ao elenco, o preparador destacou que a comissão técnica tem intensificado o trabalho individualizado neste início de pré-temporada.

“Cada atleta precisa de um ajuste específico. Uns necessitam de mais força, outros precisam corrigir desequilíbrios ou melhorar a condição metabólica. Após o período de férias, isso é natural. Alguns precisam controlar o percentual de gordura, outros focar na força”, pontuou.

Ritmo de jogo será determinante

Gabriel Araújo também ressaltou que o desempenho pleno será alcançado com a sequência de partidas. “A performance vem com ritmo de jogo. A evolução virá conforme o time for entrando em campo.”

Pré-temporada em andamento

O Santa Cruz iniciou oficialmente a preparação no fim de novembro, sob comando do técnico Marcelo Cabo, e mira uma temporada movimentada em 2026, com a disputa do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. O pontapé na temporada será no amistoso internacional, contra o Defensa Y Justicia, na Vitória Cup.

