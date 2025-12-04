Santa Cruz define adversários para os jogos-treino de dezembro; confira
Santa Cruz se prepara para início da temporada com jogos-treino e amistoso internacional
Publicado: 04/12/2025 às 10:38
Jogadores de Laguna-RN e Santa Cruz de Natal (Divulgação/Laguna-RN e Santa Cruz de Natal)
O Santa Cruz intensifica sua preparação para a temporada 2026 com uma série de jogos-treino que visam dar ritmo ao elenco antes do Campeonato Pernambucano. O clube está programando dois confrontos para dezembro: contra o Laguna-RN e contra o Santa Cruz de Natal, ambos no Arruda.
Além dos treinos internos, o time coral terá um teste internacional: no dia 8 de janeiro, o Santa Cruz enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitória Cup, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida também marcará a estreia do novo uniforme, assinado pela fornecedora Reebok.
O executivo de futebol, Harlei Menezes, destacou a importância desses jogos-treino para o desenvolvimento da equipe: “Vamos fazer três jogos-treino, então automaticamente você vai trazendo novamente a competitividade aos atletas, vai trazer o ritmo de jogo. Está tudo dentro do cronograma, e as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva”, afirmou.
Com essa programação, o Santa Cruz pretende iniciar 2026 com uma base sólida e pronta para disputar as três competições do ano: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro.
?? Tarde de treino concluída no Mundão!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 3, 2025
A pré-temporada segue daquele jeito: foco no trabalho e sorriso no rosto! O elenco coral vai ganhando ritmo e entrando no clima de 2026. ??
????????Vem muito pela frente, e a gente vai junto! #AvanteSanta pic.twitter.com/7BooODWQN8