Santa Cruz define adversários para os jogos-treino de dezembro; confira

Jogadores de Laguna-RN e Santa Cruz de Natal (Divulgação/Laguna-RN e Santa Cruz de Natal)

O Santa Cruz intensifica sua preparação para a temporada 2026 com uma série de jogos-treino que visam dar ritmo ao elenco antes do Campeonato Pernambucano. O clube está programando dois confrontos para dezembro: contra o Laguna-RN e contra o Santa Cruz de Natal, ambos no Arruda.

No entanto, os jogos-treino estão previstos para ocorrer sem a presença da torcida no Arruda. Além disso, há a expectativa de um terceiro confronto em 30 de dezembro, mas o adversário ainda não foi definido.

Além dos treinos internos, o time coral terá um teste internacional: no dia 8 de janeiro, o Santa Cruz enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitória Cup, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida também marcará a estreia do novo uniforme, assinado pela fornecedora Reebok.

O executivo de futebol, Harlei Menezes, destacou a importância desses jogos-treino para o desenvolvimento da equipe: “Vamos fazer três jogos-treino, então automaticamente você vai trazendo novamente a competitividade aos atletas, vai trazer o ritmo de jogo. Está tudo dentro do cronograma, e as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva”, afirmou.

Com essa programação, o Santa Cruz pretende iniciar 2026 com uma base sólida e pronta para disputar as três competições do ano: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro.

