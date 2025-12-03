Investidor do Santa Cruz ironiza fala de Thiago Galhardo sobre SAF: 'Já tirei minha foto'

Representantes do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)

Representantes do Santa Cruz marcaram presença, nesta quarta-feira (3), na Conferência de Futebol do Nordeste (Confut), realizada no Recife. O evento é considerado um dos principais encontros de negócios e gestão do futebol no país e reuniu dirigentes, profissionais do mercado e investidores.

O presidente do clube, Bruno Rodrigues, participou de uma roda de conversa sobre gestão e os novos caminhos da equipe pernambucana. Já o diretor de marketing, André Lira, integrou o time de palestrantes do evento, apresentando a visão do Santa Cruz para o futuro e destacando a importância do processo de profissionalização.

Investidores ligados à SAF também acompanharam a programação. Entre eles, Iran Barbosa, que chamou atenção ao comentar uma publicação do clube nas redes sociais. De forma irônica, ele respondeu “Já tirei minha foto”, referência às críticas feitas pelo atacante Thiago Galhardo no dia anterior.

Galhardo, que participou da Confut na terça-feira (02), declarou que membros da cúpula e representantes da SAF “só aparecem para tirar foto, mas não põem dinheiro e não resolvem nada”. A fala repercutiu entre torcedores e dirigentes, e motivou a resposta de Iran Barbosa.

