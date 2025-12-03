Santa Cruz oficializa contratação do volante Andrey, ex-Vasco e Coritiba

Andrey, volante do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz oficializou nesta terça-feira (02) a contratação do volante Andrey, de 27 anos, que já atuou por Vasco da Gama e Coritiba. Convivendo com lesões e pouca minutagem em campo nos últimos dois anos, o jogador chega ao Arruda como uma aposta para reforçar o meio-campo até o fim de 2026.

Revelado nas categorias de base do Vasco, o volante Andrey passou pelo Coritiba, onde conquistou o Campeonato Paranaense em 2022, o jogador atuou pelo Ceará em 2024, participando da campanha de acesso do clube à Série A. Neste ano, Andrey defendeu o Athletic, mas teve pouca participação, atuando em apenas cinco partidas da Série B.

Com a chegada do volante Andrey, o clube chega a quatro reforços oficialmente anunciados para 2026: Gabriel Souza (goleiro, ex-Bahia), Ianson (zagueiro) e Patrick Allan (meia, ex-Náutico).

Além desses, o Santa Cruz ainda deve oficializar jogadores que assinaram pré-contratos, como os laterais Pedro Costa (ex-Remo) e Alex Ruan (Brusque), e os atacantes Vitinho (ex-Bahia) e Robinho (ex-Inter de Limeira).