Presidente do Santa Cruz confirma lançamento de uniformes da Reebok em dezembro

Rokenedy, goleiro do Santa Cruz (Reprodução)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que os novos uniformes do clube, fornecidos pela marca internacional Reebok, serão lançados em dezembro. A iniciativa marca uma mudança para o clube, que há quase 30 anos não tinha uma fornecedora de material esportivo internacional.

Segundo Bruno Rodrigues, a escolha da Reebok também atende à demanda dos torcedores por produtos de qualidade. O lançamento promete apresentar padrões modernos e diferenciados, reforçando a identidade do clube e a relação com a torcida.

“Vamos lançar os padrões agora em dezembro. E vocês vão ver o padrão mais bonito do Brasil. Já tem o desenho, o padrão um, ficou lindo demais”, afirmou o mandatário coral, em entrevista ao CAST FC.

Segundo Bruno Rodrigues, a escolha da Reebok se deu por vários motivos. “Não houve proposta maior do que a da Reebok. Pode ter havido modelos de antecipação, de aporte inicial, mas, no global, não existe proposta maior”, explicou.

O mandatário coral destacou ainda a importância de atender aos torcedores. “Desde que assumi o clube, vinha recebendo reclamações diárias do meu torcedor e do meu sócio sobre a fornecedora de material. Temos que dar satisfação quando são coisas razoáveis”, destacou.

O presidente ressaltou que o Santa Cruz não tinha uma fornecedora internacional há quase 30 anos e que a decisão também se baseou na qualidade da marca. “Eu sou torcedor antes de ser presidente. Compramos todas as camisas que o Santa Cruz lança. Quando surgiu a oportunidade, surgiram três marcas internacionais, e definimos pela Reebok, que é de ponta e agrega muito para o clube ”, concluiu.

