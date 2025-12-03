'Feliz de ser tricolor': Patrick Allan chega ao Santa Cruz vindo do Náutico

Patrick Allan, meia do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Não é comum no futebol ver um jogador trocar um clube pelo seu rival. Diante desse contexto, nesta terça-feira (2), o Santa Cruz apresentou o meia Patrick Allan, ex-Náutico, como reforço para a próxima temporada. Esse movimento foi comentado pelo jogador como uma “experiência nova” em sua carreira.

Patrick disputou 79 partidas, marcou 13 gols e deu 11 assistências com a camisa alvirrubra.

Agora, o meia tricolor afirma viver um momento novo na carreira - com a saída para um rival direto.“É uma experiência nova para mim. Depois de 15 anos, é a primeira vez que estou vivendo isso (sair de um clube para o seu rival). Estou muito feliz de ser tricolor agora. Nesses dois anos em Pernambuco, tive bons retrospectos em clássicos, e agora quero trazer as vitórias para o lado de cá”, declarou.

O projeto do Santa Cruz que deve ter nova gestão da SAF foi determinante para a escolha do atleta, que destacou a ambição do clube na nova fase. “O que pesou foi a grandiosidade do clube, da torcida e do projeto do Santa Cruz. Com a SAF se desenvolvendo, tem tudo para decolar. A sensação é de felicidade por fazer parte de algo tão grandioso, sendo peça importante nessa engrenagem. Estou ansioso para iniciar os trabalhos e alcançar nossos objetivos”, afirmou.

Após o período de férias, o meia ressaltou a importância da pré-temporada para alcançar o condicionamento ideal. “É difícil estar 100% fisicamente neste momento. Demos início à pré-temporada, e até o fim dela estaremos a ponto de bala para estrear bem, com a melhor condição possível”, concluiu.