Thiago Galhardo abre o jogo e expõe bastidores de crise em saída conturbada do Santa Cruz

O camisa 9 citou falta de pagamentos, quebra de confiança com gestão coral, conflitos no elenco e apoio financeiro a atletas que não tinham como se reapresentar

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

O atacante Thiago Galhardo fez fortes declarações, nesta terça-feira (2), durante participação no Confut Nordeste 2025, no Recife, detalhando os bastidores de sua saída conturbada do Santa Cruz. Após conseguir rescisão indireta na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o jogador expôs uma série de problemas internos, falta de pagamentos, atritos com a diretoria e até conflitos dentro do elenco.

Antes de comparecer ao evento, o atleta já havia publicado uma nota oficial nas redes sociais afirmando que a decisão foi motivada por "quebra de confiança" e "não cumprimento de obrigações básicas".

Segundo Galhardo, no momento em que acionou o clube judicialmente, o Santa Cruz acumulava dois meses de salário, dois meses de direito de imagem, um mês de moradia, pendências com seu empresário e todo o FGTS não recolhido. No total, as dívidas ultrapassam R$ 3 milhões. Ele afirmou ter tentado diálogo com o investidor Iran Barbosa, o presidente Bruno Rodrigues e o CEO Pedro Henriques, mas sem retorno efetivo.

Durante sua fala, o atacante deu detalhes sobre o processo que levou à decisão judicial.

"Tinha um acordo. Coloquei na Justiça na quinta-feira. Eles foram notificados na terça, antes do feriado, acho que dia 18 de novembro. Estava voltando do México. O presidente me ligou assustado com o acontecido e, logo depois, o Pedro Henriques me ligou. Tivemos uma conversa de 20 minutos e havia deixado claro que, se não pagassem, não me apresentaria (...) O Iran me falou que não podia pôr dinheiro porque a SAF não poderia entrar (...) E ele falou que ia tentar resolver, me dava uma posição até sexta-feira. Está indo para a terceira e até agora não me ligou", relatou.

Ajuda financeira aos companheiros

Galhardo afirmou ainda ter pagado passagens aéreas para companheiros de time, que não tinham condições financeiras de retornar ao Recife após a reapresentação. O atacante também declarou que não pretende acordo, a menos que o clube quite as dívidas por completo.

"Todos se reapresentaram e tive que comprar passagem de alguns atletas porque eles não tinham condições de voltar. Tive que ajudar alguns e fico muito triste com isso porque você faz o objetivo do clube no ano e, quando acaba, isso foi prometido para nós", disse, comentando que promessas feitas à equipe, de pagamentos integralizados nas férias, não foram cumpridas.

O atacante também declarou que não pretende acordo, a menos que o clube quite as dívidas por completo, criticando o que chamou de "desrespeito de promessa" dentro do Santa Cruz e ressaltando a falta de uma liderança interna que cobrasse o clube de forma mais firme.

Críticas a jogador do elenco

Outro ponto que chamou atenção foi uma fala dura sobre um jogador do elenco, cujo nome Galhardo não revelou, mas sobre quem deu pistas. Ele contou que o atleta teria falado mal de um companheiro enquanto estava na reserva e, posteriormente, vazado informações privadas do grupo.

"Esse jogador falou mal de um companheiro enquanto estava na reserva, e aí ele fez isso e comentou com outro jogador, que expôs todo esse fato. Foi muito ruim e levado até o Marcelo Cabo. A imprensa não ficou sabendo de nada, nós encobrimos tudo isso. Ele continuou fazendo outras coisas que não me agradaram (...) e aí acabou me mostrando o caráter dele, qual ele é", iniciou.

"Já dei muitos detalhes de quem possa ser. O cara que vende a palavra, para mim, é pior ainda. Espero que ele possa ser mais homem, não só para a família dele em casa, mas pelas pessoas que defendem ele no dia a dia", completou o desabafo.

Galhardo também revelou ter participado de ações financeiras solidárias, como arrecadações em bingos, e reforçou que seu comportamento sempre foi pautado por lealdade ao elenco. "Minha palavra vale muito", afirmou.

Agora desligado oficialmente do Santa Cruz, o atacante aguarda a execução judicial para quitação da dívida, enquanto o clube e a SAF negociam internamente os impactos da decisão. A Cobra Coral S.A já informou que assumirá todos os passivos quando a sociedade anônima estiver oficialmente instaurada.