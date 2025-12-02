Santa Cruz planeja encerrar o ano com salários em dia e conta com apoio da SAF

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz está traçando um cronograma financeiro para encerrar 2025 com todas as obrigações salariais quitadas, incluindo funcionários administrativos, comissão técnica e elenco profissional. A informação foi dada pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal.

Segundo Bruno Rodrigues, a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) contribuiu para um aumento considerável da folha salarial do elenco, gerando um descompasso financeiro que está sendo solucionado. “Quando a SAF trouxe alguns jogadores, elevou bastante, mais do que dobrou. Esse descompasso foi justamente pela indefinição inicial para a SAF entrar no clube”, explicou o dirigente.

O presidente ressaltou que a parte administrativa do clube está sob sua responsabilidade direta, enquanto as questões relacionadas ao futebol estão sendo geridas em conjunto com os investidores. “Estamos conversando diariamente e traçando um cronograma de pagamentos até o final do ano para virar 2025 com tudo em dia. No futebol sim (contamos com dinheiro da SAF)”, afirmou.

Bruno Rodrigues destacou ainda que o clube e a SAF Coral assumiram compromisso conjunto sobre eventuais ônus decorrentes de contratos de jogadores. “Nesse mês de dezembro vamos equacionar essa questão. Eu espero virar o ano com tudo em dia, tanto na comissão técnica quanto no futebol”, acrescentou.

O presidente reforçou que a gestão busca manter credibilidade e transparência, valores que considera essenciais para a retomada financeira do clube e a confiança de parceiros e investidores.

