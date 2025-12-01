"Era um jogador que não agregava mais", diz presidente do Santa Cruz sobre Thiago Galhardo

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, e o atacante Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, falou, de forma ampla, os bastidores da rescisão indireta do atacante Thiago Galhardo, concedida liminarmente pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o mandatário abordou pontos jurídicos, a postura dos investidores e o planejamento da comissão técnica, que já havia decidido pela saída do jogador antes mesmo da ação movida pelo camisa 9.

A rescisão de Galhardo, que tinha contrato até 2026, ocorreu após cobrança de pendências referentes a dois meses de salários atrasados e nove meses sem recolhimento de FGTS, totalizando uma ação avaliada em mais de R$ 3 milhões. O processo foi protocolado no dia 13 de novembro e o clube só recebeu notificação cinco dias depois, já próximo da apresentação do elenco — momento em que Galhardo não compareceu, surpreendendo dirigentes e funcionários.

Bruno Rodrigues, no entanto, confirmou que a rescisão ocorreu paralelamente a uma decisão interna da comissão técnica para não contar com o atleta em 2026. Segundo o presidente, o desempenho de Galhardo não justificava sua permanência no elenco.

"Recentemente a gente teve uma reunião. Ficou definido por toda a comissão técnica que não havia interesse na permanência do jogador Thiago Galhardo, e eles me detalharam números que qualquer torcedor acompanha: 24 jogos, 7 gols, sendo três de pênalti", iniciou.

"A comissão técnica não queria, e nem a torcida… Agora, o fato é que no futebol a gente tem que definir com números. Então era um jogador que não agregava mais com o futuro do Santa Cruz. Com toda a franqueza, é mais um que sai. Eu não daria essa dimensão que estão dando", completou o mandatário.

Esfera jurídica

O presidente coral garante que o cenário jurídico está controlado e que o compromisso final, caso haja derrota na esfera judicial, será integralmente assumido pelos investidores da futura SAF.

"Uma das questões foi do FGTS, e foi pago. Se o objeto da questão é primeiro o FGTS, você matou o objeto da ação. E isso é uma questão jurídica dos advogados. Então, os investidores decidiram não fazer acordo mais devido à forma como os jogadores impuseram essa questão…”

O presidente afirmou que o pagamento recente do FGTS eliminou o fundamento inicial da ação, mas que, diante do desgaste entre jogadores e investidores, a discussão será levada até o fim na CNRD. Ele reiterou que nenhum prejuízo financeiro recairá sobre a Associação.

Impacto da saída do jogador

De acordo com Bruno Rodrigues, a direção havia iniciado tratativas para emprestar o atacante, reduzindo custos da folha e abrindo espaço para a contratação de outro centroavante.

"Foi uma solicitação deles que a gente pudesse emprestar o jogador até porque tinha contrato até 2026… E assim foi feito. Não sei se vazou ou não, mas o fato é que logo depois aconteceu esse movimento.”

Bruno revelou, ainda, que o CEO do clube, Pedro Henriques, também foi surpreendido pela postura do estafe do atleta. Apesar do impacto da saída na torcida, o presidente tratou o caso com naturalidade.

A rescisão de Galhardo se soma à do lateral Nathan, também concedida liminarmente, ambas atribuídas pelo clube ao período de transição política e jurídica. O Santa Cruz considera o momento "um ponto de virada histórico" apesar de turbulências naturais da reestruturação.