Investidor da Cobra Coral Participações projeta prazo para SAF ser implementada

Principal "rosto" da Cobra Coral Participações, Iran Barbosa projetou quando de fato a SAF vai estar instalada no Santa Cruz. Os associados tricolores aprovaram, neste domingo (30), a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A votação ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária realizada no Estádio do Arruda, onde 98,4% dos sócios presentes deram aval à oferta apresentada pela empresa Cobra Coral Participações.

Dos 1.182 votantes, 1.163 foram favoráveis à constituição da SAF, enquanto 11 se posicionaram contra. Houve ainda 7 abstenções e um voto nulo. Com a aprovação, o próximo passo é a ratificação do Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube enviará a documentação necessária ao processo de Recuperação Judicial.

"Pessimista (previsão) é abril. Mas existe uma chance considerável de ser já em fevereiro. Estamos tentando falar com o juiz da Recuperação Judicial, porque esses prazos são importantes para o Santa Cruz começar a honrar as dívidas e fazer os aportes. Começar a reformar o Arruda e o Santa subir de patamar em 2025", enfatizou Iran Barbosa.

INVESTIMENTO

O projeto prevê um aporte total de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, além de garantias estruturais e metas esportivas de médio e longo prazo. Entre os principais pontos, está a definição de orçamentos anuais mínimos, que variam conforme a divisão em que o clube estiver: R$ 36 milhões na Série C, R$ 52 milhões na Série B e até R$ 100 milhões na Série A. O plano também inclui exclusividade total da SAF na gestão do futebol, abrangendo contratos, categorias de base, feminino e futsal, exploração de marcas e direitos econômicos de atletas.

ARRUDA

Outro eixo central do projeto é o Estádio do Arruda. A proposta prevê a cessão e futura transferência do José do Rego Maciel para a SAF, que ficará responsável pela exploração do equipamento e deverá investir R$ 100 milhões em melhorias em até três anos. O período de comodato será de 35 anos, renováveis por mais 35, até que a legislação municipal seja modificada.

A construção de um novo Centro de Treinamento também está no plano, mas depende de um fator esportivo: o acesso à Série B. Caso o objetivo seja alcançado, o CT deverá ser erguido em até 36 meses. O investimento, porém, não está incluído nos recursos destinados à modernização do Arruda.

A proposta ainda estabelece mecanismos de governança, profissionalização administrativa e pagamento de credores no âmbito da Recuperação Judicial, além de prever salvaguardas ao clube em situações de inadimplência do investidor, como possibilidade de retomada de controle e cláusulas de recompra.

O grupo aponta duas metas estratégicas: colocar o Santa Cruz entre os três maiores clubes do Norte/Nordeste em até seis anos e posicioná-lo entre os 13 principais do futebol brasileiro em até 15 anos.