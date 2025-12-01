Santa Cruz oficializa acordo com a Reebok pelos próximos três anos
O lançamento dos novos uniformes do Tricolor, agora com a nova fornecedora de material esportivo, acontecerá em breve
Publicado: 01/12/2025 às 20:12
Santa Cruz tem a Reebok como nova fornecedora de material esportivo (Divulgação)
O Santa Cruz oficializou, nesta segunda-feira (1), a parceria com a Reebok, sua nova fornecedora de material esportivo pelos próximos três anos. A operação será conduzida pelo sublicenciado Siqueira Gaipo, responsável pela produção e distribuição de todo o material.
A partir de 2026, a Reebok assumirá o fornecimento completo dos uniformes do futebol profissional e das categorias de base, incluindo jogos, treinamentos e viagens. O Tricolor encerra contrato com a Volt ao fim deste ano, após quatro temporadas vestindo o clube.
"A Reebok é uma marca que carrega história, qualidade e inovação. Para o Santa Cruz, essa parceria representa mais do que um contrato: é a reafirmação da nossa grandeza e do respeito que o clube possui no cenário nacional”, destacou Bruno Rodrigues, presidente do clube.
O Santa Cruz ainda informou que o lançamento dos novos uniformes acontecerá em breve. O Tricolor do Arruda ainda prometeu uma coleção que une história,modernidade e identidade.
Confira o anúncio:
???? Quando a escama muda, a história avança!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 1, 2025
Bem-vinda ao Time do Povo, @Reebok. ? pic.twitter.com/AlUjsBl6Pf