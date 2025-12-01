Santa Cruz fecha acordo com Reebok e prepara vídeo de apresentação para a torcida

Uniforme do Santa Cruz ((Evelyn Victoria/SCFC)

Martelo batido. O Santa Cruz fechou um acordo com a Reebok para ser sua nova fornecedora de material esportivo, em contrato válido por três temporadas. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o clube já prepara um vídeo de apresentação para revelar o acordo com a empresa norte-americana.

O presidente do clube, Bruno Rodrigues, comentou sobre o novo fornecedor de material esportivo. “Temos uma grande notícia para a nossa imensa torcida. Está fechado e vamos anunciar oficialmente ainda nesta semana nosso fornecedor de material esportivo. É uma empresa internacional, de primeira linha, que a torcida certamente vai aprovar”, disse o mandatário coral.

As negociações duraram cerca de dois meses, período em que o clube avaliou propostas e aspectos técnicos e logísticos. Apesar de não ter sido a oferta financeira mais alta, a Reebok foi escolhida pelo peso internacional da marca, alcance comercial e tradição no mercado esportivo, considerados estratégicos para o novo ciclo do Santa Cruz.

Anteriormente, o CEO do clube, Pedro Henriques, revelou que o desejo é que a estreia do novo uniforme ocorra no amistoso internacional contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitoria Cup. Devido à demanda, o clube estuda também a possibilidade de uma pré-venda das camisas.

Atualmente, a Reebok fornece material para o Botafogo no Brasil e para o Unión Española fora do país. No passado, a marca já vestiu clubes como São Paulo, Cruzeiro, Internacional e Vasco, reforçando sua experiência no futebol.