Santa Cruz anuncia a contratação do goleiro Gabriel Souza

Gabriel Souza, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz oficializou a contratação do goleiro Gabriel Souza, de 21 anos, que chega para reforçar o elenco coral na temporada de 2026. Formado na base do Bahia e com passagem pelo Portimonense (POR), o arqueiro já treina com o elenco e integra o grupo da pré-temporada comandado pelo técnico Marcelo Cabo.

Gabriel disputou três partidas na meta do Tricolor de Aço em 2025. Com a camisa do Bahia, soma dois títulos estaduais. Além dele, o Santa Cruz conta com Felipe Alves e Rokenedy como opções na meta.

O goleiro é o terceiro reforço anunciado para 2026. O meia Patrick Allan e o zagueiro Ianson também foram oficializados.





