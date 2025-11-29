Assembleia Geral de Sócios: veja como é a cédula de votação da SAF do Santa Cruz

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

Na véspera da decisão mais importante dos últimos anos do Santa Cruz, o clube divulgou, neste sábado (29), por meio de suas redes sociais, o modelo da cédula de votação que será utilizada na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) deste domingo (30), na sede social. Segundo a ASCOM coral, a divulgação antecipada tem o objetivo de "trazer transparência e segurança ao sócio no momento de votar".

A AGE terá como pauta única a apreciação da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), considerada um marco para o futuro do Santa Cruz. A medida faz parte do plano de reestruturação financeira do clube, que vive processo de recuperação judicial.

Confira a cédula de votação:

Conheça a cédula de votação que você encontrará ao chegar ao local de votação neste domingo.



Se você é sócio adimplente desde 30 de outubro de 2024, tem mais de 18 anos e consta na lista de sócios aptos disponível no site oficial, seu voto está garantido.



Para que a assembleia seja instalada, é necessária a presença de 1/5 dos sócios aptos, conforme determina o Artigo 81 do Estatuto. Com 2.730 associados habilitados para votar, entre eles 78 beneméritos, o quórum mínimo é de 546 sócios. Somente após atingir esse número a votação poderá ser iniciada.

Uma vez instalada, a decisão sobre a SAF será definida por maioria simples dos presentes. Caso aprovada, a proposta seguirá para ratificação do Conselho Deliberativo. Em seguida, o Santa Cruz deverá protocolar formalmente os termos no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento aos credores e os detalhes estruturais da futura SAF.

A proposta em votação prevê a aquisição de 90% das ações da SAF tricolor por um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. Trata-se do projeto mais robusto já apresentado ao clube para captação de recursos e reestruturação profissional do futebol.

Quem pode votar

Para participar da AGE deste domingo, os sócios devem cumprir os seguintes requisitos: