Sócios do Santa Cruz realizam votação sobre transformação para modelo SAF

Votação do Conselho Deliberativo da SAF do Santa Cruz (Crysli Viana)

Ao teu futuro de glórias. O Santa Cruz realiza neste domingo (30) a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que pode definir um dos passos mais importantes da história do clube: a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A votação ocorre das 8h às 17h, na sede social, e reúne os 2.730 associados aptos a votar. Para que a assembleia seja validada, é necessário o quórum mínimo de 546 sócios — o equivalente a 1/5 do total. A aprovação depende de maioria simples dos presentes.

A proposta em análise foi elaborada pelo grupo investidor Cobra Coral Participações S.A. e já recebeu parecer favorável do Conselho Deliberativo. O projeto prevê um aporte total de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, além de garantias estruturais e metas esportivas de médio e longo prazo. Vale lembrar, que os sócios têm poder de veto à proposta.

Entre os principais pontos, está a definição de orçamentos anuais mínimos, que variam conforme a divisão em que o clube estiver: R$ 36 milhões na Série C, R$ 52 milhões na Série B e até R$ 100 milhões na Série A. O plano também inclui exclusividade total da SAF na gestão do futebol, abrangendo contratos, categorias de base, feminino e futsal, exploração de marcas e direitos econômicos de atletas.

Outro eixo central do projeto é o Estádio do Arruda. A proposta prevê a cessão e futura transferência do José do Rego Maciel para a SAF, que ficará responsável pela exploração do equipamento e deverá investir R$ 100 milhões em melhorias em até três anos. O período de comodato será de 35 anos, renováveis por mais 35, até que a legislação municipal seja modificada.

A construção de um novo Centro de Treinamento também está no plano, mas depende de um fator esportivo: o acesso à Série B. Caso o objetivo seja alcançado, o CT deverá ser erguido em até 36 meses. O investimento, porém, não está incluído nos recursos destinados à modernização do Arruda.

A proposta ainda estabelece mecanismos de governança, profissionalização administrativa e pagamento de credores no âmbito da Recuperação Judicial, além de prever salvaguardas ao clube em situações de inadimplência do investidor, como possibilidade de retomada de controle e cláusulas de recompra.

O grupo aponta duas metas estratégicas: colocar o Santa Cruz entre os três maiores clubes do Norte/Nordeste em até seis anos e posicioná-lo entre os 13 principais do futebol brasileiro em até 15 anos.

Caso a proposta seja aprovada pelos sócios, o Conselho Deliberativo precisará ratificar a decisão. Depois disso, o clube encaminhará a documentação ao processo de Recuperação Judicial. A expectativa é de que a constituição da SAF seja concluída até março de 2026.

