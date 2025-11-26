Thiago Galhardo chega à rescisão indireta e não joga mais pelo Santa Cruz

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

O atacante Thiago Galhardo conseguiu, via ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), a rescisão indireta do seu contrato e oficialmente não é mais jogador do Santa Cruz. A informação foi trazida pelo GE. O atacante cobra, entre outras pendências, dois meses salários atrasados e outros nove de não recolhimento de FGTS.

Ao Diario de Pernambuco, antes da sentença da CNRD, o departamento de futebol do Santa Cruz alegou que o caso está sob análise do setor jurídico do clube, que estuda a situação para definir os próximos passos. O vínculo de Thiago Galhardo com o Santa iria até o final de 2026.

A soma das pendências abriu brecha jurídica com base no Artigo 90, parágrafos 1º e 3º, da Lei Geral do Esporte, que permite a rescisão a partir de dois meses de inadimplência.

O processo conduzido pelo advogado Diogo Souza foi protocolado na CNRD no dia 13 de novembro. O clube só foi notificado oficialmente no dia 18. Agora, com o caso julgado, o Santa Cruz e o estafe do jogador terão de negociar um acordo para quitar a ação, avaliada em pouco mais de R$ 3 milhões. Além do FGTS atrasado, seguem pendentes os salários de setembro e outubro, que não foram quitados.

Nos bastidores, a decisão pegou dirigentes e funcionários de surpresa. Galhardo era esperado na reapresentação do elenco na última terça-feira (25), mas não apareceu. Ele foi o único jogador remanescente do time que conquistou o acesso à Série C a não se apresentar no Arruda.

PASSAGEM DE GALHARDO PELO TRICOLOR

Galhardo desembarcou no Recife durante o Campeonato Pernambucano cercado de grande expectativa. A recepção calorosa no aeroporto reforçou o peso de sua contratação, que, segundo o próprio jogador, chegou a “parar o Brasil” nas redes sociais. A direção coral tratou o atacante como peça-chave para recolocar o clube em destaque nacional.

Contratado com grande expectativa, Galhardo não correspondeu dentro de campo. O camisa 9 disputou 24 partidas e marcou apenas sete gols, número inferior à meta que ele próprio projetou, participação direta em um gol a cada dois jogos.

Na Série D, o desempenho foi irregular. Nas fases finais, o atacante marcou apenas uma vez, contra o Sergipe, tornando-se um símbolo de frustração coral na busca pelo acesso.