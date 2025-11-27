Santa Cruz formaliza novo organograma para o departamento de futebol

Comandantes do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/ Santa Cruz)

O Santa Cruz oficializou uma ampla reestruturação no departamento de futebol para a temporada 2026. As mudanças fazem parte do processo de transição do clube para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), etapa que vem sendo conduzida de forma conjunta entre a associação e a futura gestão.

A principal alteração é que Harlei Menezes, executivo de futebol, assumirá o comando total do departamento. Com isso, o clube deixará de contar com um diretor estatutário no futebol profissional, adotando um modelo plenamente profissionalizado na gestão do elenco e das operações esportivas.

O atual diretor de futebol estatutário, Allan Araújo, passa a exercer a função de diretor executivo estatutário, atuando como figura de integração entre a associação e a SAF. Já Diego Hydalgo e Saulo Cunha deixam de integrar o departamento.

Transição planejada e sem conflitos

Allan Araújo explicou que a mudança já fazia parte do planejamento interno e marca uma nova etapa na configuração administrativa coral. “Às vésperas do clube virar SAF, já viramos a chave do modelo para o departamento de futebol profissional. Em 2026 não teremos diretor estatutário no futebol. Outras áreas seguirão com diretores estatutários, mas dentro de um processo de profissionalização. O executivo Harlei Menezes comandará o departamento. Não há crise política; tudo estava planejado”, ressaltou.

“O Santa Cruz nem é SAF ainda, nem deixou de ser associação. Como tenho feito nos últimos seis meses com o Pedro Henriques, que assumiu como CEO, vou trabalhar como diretor executivo para que as demandas da associação e da SAF avancem juntas. Vamos profissionalizar outros setores, como Marketing, Comunicação e Base”, acrescentou.

Agradecimento aos gestores que deixam o departamento

O CEO Pedro Henriques destacou o trabalho do grupo que esteve à frente do futebol nos últimos ciclos. “Queria agradecer a toda diretoria estatutária de futebol, que fez um trabalho fundamental na última temporada. Diego Hydalgo, Saulo Cunha e Allan Araújo foram importantes para concluirmos nosso objetivo”, concluiu.

Com a reestruturação, o clube busca consolidar sua transição para o modelo SAF, reforçando a profissionalização da gestão e a preparação para mudanças estruturais esperadas para 2026.